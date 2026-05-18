ART FORCE JAPAN stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ART FORCE JAPAN lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,49 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 389,77 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,27 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,51 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at