Art NEW media stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Art NEW media präsentierte am 16.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 PLN. Im Vorjahr hatten -0,070 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at