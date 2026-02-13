|
13.02.2026 06:31:29
Art Vivant: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Art Vivant äußerte sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Art Vivant hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 78,96 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 67,15 JPY je Aktie gewesen.
Art Vivant hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
