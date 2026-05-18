Art Vivant gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Art Vivant präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 5,77 JPY. Im letzten Jahr hatte Art Vivant einen Gewinn von -18,010 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,83 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 185,00 JPY. Im Vorjahr waren 130,61 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 12,67 Milliarden JPY gegenüber 10,73 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at