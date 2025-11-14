Art Vivant gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Art Vivant hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 55,67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 34,88 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,03 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at