Art Vivant: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Art Vivant hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,71 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Art Vivant ein EPS von 44,60 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,81 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at