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13.08.2026 06:31:29
Artefact Projects öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Artefact Projects hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Artefact Projects ein EPS von 1,40 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,24 Prozent auf 31,7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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