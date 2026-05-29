Artefact Projects präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Artefact Projects hat sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,11 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Artefact Projects im vergangenen Quartal 143,3 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Artefact Projects 127,4 Millionen INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 7,29 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,23 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 322,52 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 300,46 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at