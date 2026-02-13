Artefact Projects präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Artefact Projects hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 INR gegenüber 1,71 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 67,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 73,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at