Artelo Biosciences Aktie
WKN DE: A2PNJU / ISIN: US04301G2012
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27.03.2026 15:49:07
Artelo Biosciences Stock Skyrockets 205%
(RTTNews) - Shares of Artelo Biosciences, Inc. (ARTL) are skyrocketing about 205 percent on Friday morning trading despite no corporate-related announcements to influence the movement.
The company's shares are currently trading at $9.63 on the Nasdaq, up 205.33 percent. The stock opened at $7.99 and has climbed as high as $12.45 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $3.15 to $85.80.
ARTL closed yesterday's trading at $3.19.
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