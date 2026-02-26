Artelo Biosciences verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Artelo Biosciences hat am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,020 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 12,520 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Artelo Biosciences -18,300 USD je Aktie generiert.

