'Artemis 2'-Crew nach Flug um den Mond zurück auf der Erde

SAN DIEGO (dpa-AFX) - Die ersten Menschen, die seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes waren, sind zurück auf der Erde. Die vier "Artemis 2"-Astronauten landeten nach rund zehn Tagen im All an Bord der "Orion"-Kapsel plangemäß im Pazifik, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit./cah/DP/zb