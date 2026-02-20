Artemis Gold gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Artemis Gold hat am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CAD. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,52 CAD, nach -0,150 CAD im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.at