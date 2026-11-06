Artemis Gold stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Artemis Gold hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,480 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,91 Prozent auf 357,1 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 308,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at