Artemis Gold vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Artemis Gold hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 CAD gegenüber 0,020 CAD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Artemis Gold mit einem Umsatz von insgesamt 315,4 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 667,91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at