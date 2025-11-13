Artemis Medicare Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Artemis Medicare Services präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 1,90 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Artemis Medicare Services 1,42 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Artemis Medicare Services 2,75 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at