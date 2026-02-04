|
04.02.2026 06:31:28
Artemis Medicare Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Artemis Medicare Services ließ sich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Artemis Medicare Services die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 1,41 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,32 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 2,72 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 17,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
