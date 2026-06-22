Arteris Aktie
ISIN: US04301W1071
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22.06.2026 20:05:24
Arteris COO Sells 39,000 Shares Worth $1.7 Million. Should Investors Worry?
Laurent R Moll, Chief Operating Officer of Arteris Inc (NASDAQ:AIP), a provider of semiconductor interconnect IP for advanced chip designs, reported a sale in his latest SEC filing.Moll disclosed the direct sale of 39,541 shares of common stock for a transaction value of ~$1.71 million, as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($43.15); post-transaction value of $9,446,421.76 based on holdings after the transaction using the June 16, 2026 market close.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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