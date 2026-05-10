Arteris Aktie
ISIN: US04301W1071
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10.05.2026 12:13:01
Arteris Director Trims a Stake He's Been Selling All Year
Known for its semiconductor interconnect IP, this tech firm reported a sale by a board member amid ongoing reductions in executive holdings.Antonio J Viana, Director of Arteris (NASDAQ:AIP), disclosed the sale of 20,000 shares for a transaction value of approximately $601,000 on May 5, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($30.07); post-transaction value based on May 5, 2026 market close ($30.13).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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