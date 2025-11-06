Arteris hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Arteris hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arteris in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,4 Millionen USD im Vergleich zu 14,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at