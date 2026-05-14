Arteris: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Arteris hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Arteris hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,200 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 22,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at