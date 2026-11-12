Artesian Resources B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Artesian Resources B gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,65 USD gegenüber 0,680 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 30,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at