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07.05.2026 06:31:29
Artesian Resources B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Artesian Resources B veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Artesian Resources B ein EPS von 0,530 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 25,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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