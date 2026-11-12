Artesian Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Artesian Resources lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 USD, nach 0,680 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 32,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at