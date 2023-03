Artesian Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Artesian Resources hat am 10.03.2023 die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,240 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,320 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,25 Prozent auf 25,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,90 USD. Im Vorjahr waren 1,79 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 98,90 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 90,86 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1,93 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 96,00 Millionen USD gelegen.

