Artesian Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Artesian Resources hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,530 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Artesian Resources im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 25,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at