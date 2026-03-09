Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
|
09.03.2026 16:44:36
Arthedge Capital Doubles Down on Duolingo Stock, Adds Another $7 Million
According to a recent SEC filing dated Feb. 17, 2026, Arthedge Capital Management, LLC increased its stake in Duolingo, Inc. (NASDAQ:DUOL) by 30,500 shares. The estimated transaction value for this buy is approximately $7.19 million, based on the mean unadjusted closing price for the quarter ended Dec. 31, 2025. The quarter-end value of the position declined by $1.13 million, reflecting both share activity and underlying price changes.This buy brings Duolingo to 8.6% of Arthedge Capital's 13F reportable assets under management as of Dec. 31, 2025.As of March 4, 2026, Duolingo shares were priced at $96.17, down 67.4% over the prior year, underperforming the S&P 500 by 85 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Duolingo Inc
|
25.02.26
|Ausblick: Duolingo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Duolingo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Duolingo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Duolingo Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Duolingo Inc
|100,42
|-1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.