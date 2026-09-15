Arthur J. Gallagher Acquires McMillan Insurance & Bonding

(RTTNews) - On Tuesday, Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) announced the acquisition of Englewood, Colorado-based McMillan Insurance & Bonding Inc., dba Innovise Business Consultants. Terms of the transaction were not disclosed.

Innovise Business Consultants provides commercial insurance brokerage and surety bonding services with industry focuses of construction, energy, real estate and manufacturing. The Innovise Business Consultants team, led by Jason McMillan, will relocate to Gallagher's Denver office under the direction of Bret VanderVoort, head of Gallagher's Western Zone retail property/casualty brokerage operations.

On the NYSE, the shares were trading 1.01 percent down at $250.76.