|
21.01.2026 06:31:28
Arti Surfactants hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Arti Surfactants präsentierte in der am 19.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es stand ein EPS von 4,32 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arti Surfactants noch ein Gewinn pro Aktie von 0,950 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2,08 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,63 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!