Arti Surfactants hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Arti Surfactants präsentierte in der am 19.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 4,32 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Arti Surfactants noch ein Gewinn pro Aktie von 0,950 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,08 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,63 Milliarden INR umgesetzt.

