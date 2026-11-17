Arti Surfactants äußerte sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 14,76 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,84 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 62,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,79 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,91 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at