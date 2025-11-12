Arti Surfactants: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Arti Surfactants hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,84 INR. Im Vorjahresviertel hatte Arti Surfactants 2,13 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,79 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at