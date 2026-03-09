ARTIFEX MUNDI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ARTIFEX MUNDI hat am 06.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 PLN gegenüber 0,460 PLN im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,2 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 21,4 Millionen PLN.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,13 PLN. Im Vorjahr waren 2,29 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 95,98 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 103,53 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at