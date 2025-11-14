ARTIFEX MUNDI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ARTIFEX MUNDI hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,43 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ARTIFEX MUNDI 0,630 PLN je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat ARTIFEX MUNDI im vergangenen Quartal 21,8 Millionen PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ARTIFEX MUNDI 26,2 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at