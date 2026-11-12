ARTIFEX MUNDI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ARTIFEX MUNDI lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 PLN. Im Vorjahresviertel waren 0,430 PLN je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,8 Millionen PLN – eine Minderung von 27,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,8 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at