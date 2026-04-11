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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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11.04.2026 23:00:00
Artifical Intelligence (AI) Stocks Are Rising on the News of an Iran War Ceasefire. Here Are 3 Great Ones to Pick Up Now.
The market has been staging a major comeback since an Iran war ceasefire was announced last week. The S&P 500 has rebounded and is roughly flat year to date as of this writing, driven by lower oil prices and relief about what that means for the economy.Artificial intelligence (AI) stocks make up a large portion of the weighted index, and higher stock prices in the space are driving in its recovery. Oil is used for multiple purposes and impacts many industries. For AI, that shows up in the energy that powers data centers, in addition to the way energy costs generally affect commerce and inflation.As AI stocks rise, Alphabet (NASDAQ: GOOG), Nvidia (NASDAQ: NVDA), and Amazon (NASDAQ: AMZN) are three excellent stocks to pick up.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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