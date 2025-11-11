Scores Aktie
Artificial Intelligence (AI) Stock Scores Vote of Confidence From Asset Manager, According to Recent Filing
Telemark Asset Management, LLC disclosed a new stake in GeneDx Holdings Corp. (NASDAQ:WGS), acquiring 120,000 shares valued at ~$12.93 million as of September 30, 2025, per SEC filings.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 10, 2025, Telemark Asset Management, LLC initiated a new position in GeneDx Holdings Corp. (WGS), purchasing 120,000 shares for an estimated $12.93 million based on quarterly average pricing. The new holding represented 1.23% of the fund’s $1.05 billion reportable assets as of September 30, 2025, bringing the fund’s total disclosed positions to 47.The addition marks a new position in GeneDx Holdings, equivalent to 1.23% of Telemark Asset Management’s reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
