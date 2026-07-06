Ultimate Holdings Group Aktie
WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097
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06.07.2026 15:23:00
Artificial Intelligence (AI) Stocks Are Selling Off, But Taiwan Semiconductor Is Holding Strong. Is It the Ultimate AI Stock?
This has been a rough year for some artificial intelligence (AI) stocks. While there have been some huge winners, there have also been several major losers. One of the bigger winners has been Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), up nearly 50% this year. While it sold off on July 1, like all other AI stocks, it's still only down around 7% from its all-time high, after setting a new high just days ago. The same cannot be said for other AI stalwarts, as Nvidia is down 16% from its all-time high, Alphabet is down around 10%, and Micron Technology is down around 15%. Taiwan Semiconductor is holding strong, but does that make it the ultimate AI stock to buy and hold? Let's take a look.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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