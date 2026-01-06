Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

06.01.2026 10:06:00

Artificial Intelligence (AI) Stocks Nvidia and Palantir Have Issued a $3.3 Billion Warning for Wall Street in 2026

For only the third time in the S&P 500's existence, Wall Street's benchmark index has rallied at least 15% for three consecutive years. These outsize returns for Wall Street from 2023 through 2025 come courtesy of the artificial intelligence (AI) revolution.Empowering software and systems with the ability to make split-second decisions without the need for human oversight is a technological leap forward that can eventually add trillions to global gross domestic product (GDP). From a hardware and applications standpoint, no two AI stocks are leading the charge quite like Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR).During Wall Street's three-year, AI-driven bull market, Nvidia has added more than $4.2 trillion in market value, while shares of Palantir have skyrocketed by more than 2,500%! They've arguably become the faces of the AI movement.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Palantir 153,82 3,74% Palantir

