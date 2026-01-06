Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
06.01.2026 10:06:00
Artificial Intelligence (AI) Stocks Nvidia and Palantir Have Issued a $3.3 Billion Warning for Wall Street in 2026
For only the third time in the S&P 500's existence, Wall Street's benchmark index has rallied at least 15% for three consecutive years. These outsize returns for Wall Street from 2023 through 2025 come courtesy of the artificial intelligence (AI) revolution.Empowering software and systems with the ability to make split-second decisions without the need for human oversight is a technological leap forward that can eventually add trillions to global gross domestic product (GDP). From a hardware and applications standpoint, no two AI stocks are leading the charge quite like Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR).During Wall Street's three-year, AI-driven bull market, Nvidia has added more than $4.2 trillion in market value, while shares of Palantir have skyrocketed by more than 2,500%! They've arguably become the faces of the AI movement.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten
|
05.01.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Palantir-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
02.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 im Minus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
30.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
30.12.25
|Palantir-Aktie zwischen KI-Boom und Tech-Schwäche (finanzen.at)
Analysen zu Palantirmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|153,82
|3,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.