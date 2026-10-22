Artificial Intelligence Technology Solutions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Artificial Intelligence Technology Solutions hat sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz lag bei 2,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at