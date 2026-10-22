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22.10.2026 06:31:29
Artificial Intelligence Technology Solutions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Artificial Intelligence Technology Solutions hat sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Umsatz lag bei 2,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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