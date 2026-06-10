Artificial Intelligence Technology Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Artificial Intelligence Technology Solutions hat am 09.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Artificial Intelligence Technology Solutions 2,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 7,75 Millionen USD – ein Plus von 26,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Artificial Intelligence Technology Solutions 6,13 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at