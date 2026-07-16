Artificial Intelligence Technology Solutions stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Artificial Intelligence Technology Solutions hat am 14.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,08 Prozent auf 1,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at