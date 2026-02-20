|
20.02.2026 06:31:28
Artificial Solutions International Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Artificial Solutions International Registered hat am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das vergangene Quartal hat Artificial Solutions International Registered mit einem Umsatz von insgesamt 18,3 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 30,94 Prozent verringert.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,200 SEK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Artificial Solutions International Registered ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,200 SEK in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Artificial Solutions International Registered mit einem Umsatz von insgesamt 86,20 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 84,14 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 2,45 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,120 SEK und einen Umsatz von 92,30 Millionen SEK in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.