Artificial Solutions International Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Artificial Solutions International Registered hat am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Artificial Solutions International Registered mit einem Umsatz von insgesamt 18,3 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 30,94 Prozent verringert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,200 SEK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Artificial Solutions International Registered ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,200 SEK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Artificial Solutions International Registered mit einem Umsatz von insgesamt 86,20 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 84,14 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 2,45 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,120 SEK und einen Umsatz von 92,30 Millionen SEK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at