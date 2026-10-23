Artificial Solutions International Registered legte Quartalsergebnis vor

Artificial Solutions International Registered hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 73,04 Prozent auf 5,5 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 20,4 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at