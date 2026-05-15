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15.05.2026 06:31:29
Artificial Solutions International Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Artificial Solutions International Registered gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 SEK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Artificial Solutions International Registered ebenfalls 0,100 SEK je Aktie eingebüßt.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 55,34 Prozent auf 11,3 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Artificial Solutions International Registered 25,3 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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