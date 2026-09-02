02.09.2026 06:31:29

Artificial Solutions International Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Artificial Solutions International Registered hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Artificial Solutions International Registered 6,4 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 71,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22,1 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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