ARTIS präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -525,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 16360,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 998,0 Millionen KRW, gegenüber 2,15 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 53,52 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at