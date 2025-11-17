ARTIS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ARTIS hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 16360,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ARTIS noch ein Gewinn pro Aktie von -8740,000 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,08 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,15 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at