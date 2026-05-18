ARTIS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ARTIS lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -1470,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 4060,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat ARTIS mit einem Umsatz von insgesamt 786,3 Millionen KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,64 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 52,04 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at