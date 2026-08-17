ARTIS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ARTIS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

ARTIS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2960,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2260,00 KRW je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ARTIS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,51 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 1,85 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at