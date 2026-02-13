ARTIS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ARTIS veröffentlichte am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 547,83 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ARTIS 29660,00 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 69,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 660,6 Millionen KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 2,17 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 579,79 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 32300,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 10,57 Prozent auf 7,04 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 6,30 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at